FOX 02:55 bis 03:20 Comedyserie How I Met Your Mother Nackter Mann USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Ted nach einem schönen Abend mit Vicky abends nach Hause kommt, sitzt ein nackter Mann namens Mitch auf seinem Sofa. Die Erklärung für sein Verhalten ist etwas seltsam: Mitch will Frauen ködern. Seine Methode besteht darin, sich auszuziehen, während die Frauen kurzfristig den Raum verlassen. Auf solche Weise sollen sie zum Sex animiert werden. Ted probiert diese Methode ebenfalls aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Adam Paul (Mitch) Courtney Ford (Vicky) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Joe Kelly Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12