FOX 17:05 bis 17:55 Krimiserie Navy CIS Unplugged USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach einem Angriff auf einen Internetprovider herrscht in Washington, D.C. Stromausfall. Das macht es dem Team nicht leichter, einen mysteriösen Mordfall an Navy Leutnant Emma Paxton aufzuklären. Die Tote wurde bei der Server-Firma SwiftCast gefunden und könnte im direkten Zusammenhang mit dem breitflächigen Stromausfall stehen. Gibbs und sein Team müssen bei ihren Untersuchungen auf wichtige elektronische Hilfsmittel verzichten und kommen der Wahrheit mit klassischen Methoden näher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Sean Murray (Timothy McGee) Cote De Pablo (Ziva David) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tom Wright Drehbuch: Steven D. Binder, David J. North Kamera: Christos Bitsakos Musik: Brian Kirk