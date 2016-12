FOX 11:15 bis 12:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Wer ist Tracy Keller? USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem Rekrutierungsbüro der Navy kommt es zu einer Geiselnahme: Geschockt muss Callen feststellen, dass es sich bei der Täterin um seine ehemalige Kollegin Tracy Keller handelt. Er nimmt die Verhandlungen mit ihr auf und erhält dabei Informationen über eine rechtsextreme Gruppe und eine gestohlene Panzerabwehrrakete. Als beide das Gebäude verlassen, wird plötzlich auf sie geschossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Eric Christian Olsen (LAPD Detective Marty Deeks) Renée Felice Smith (NCIS Intelligence Analyst Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Dennis Smith Drehbuch: Shane Brennan, Joseph C. Wilson Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson