FOX 06:45 bis 07:25 Krimiserie Navy CIS Das Boot USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Gibbs sein Boot seinem alten Chef und Mentor Mike Franks in Mexico geschenkt hatte, dachte er nicht, dass es mit zwei Leichen an Bord im Hafen eines Navy-Stützpunktes auftaucht. Zunächst steht Franks unter dringendem Tatverdacht. Es stellt sich jedoch heraus, dass seine irakische Schwiegertochter Leyla die Söldner erschossen hat. Doch das private Militärunternehmen, das die beiden Söldner beauftragt hatte, schickt aufgrund des misslungenen Auftrags erneut eine Truppe los... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Sean Murray (Special Agent Timothy McGee) Cote De Pablo (Ziva David) Rocky Carroll (NCIS Director Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Donald P. Bellisario, Don McGill, Jesse Stern Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 343 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 103 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 103 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 103 Min.