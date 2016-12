RTL II 05:15 bis 07:05 Komödie McHale's Navy USA 1997 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Ex-Marineleutnant Quinton McHale verbringt einen sehr entspannten Vorruhestand. Mit seinem mobilen Krämerladen beliefert er Marinestützpunkte in der Karibik mit allerlei Krimskrams: Den verlotterten Soldaten besorgt McHale alle Dinge für den täglichen Bedarf, ob selbst gebrautes Bier, Whiskey, Speiseeis oder Bikini-Kalender. Sein Junior-Baseballteam bereitet der Ex-Marine mit geklauten Satellitenfotos der Gegner aufs nächste Match vor. Die Südsee-Idylle in der Militärbase wird allerdings jäh umgeworfen, als erst ein neuer Kommandeur und anschließend der Bösewicht Major Vladakov auf der Insel auftauchen. Der neue Chef Wallace B. Binghampton will den abgetakelten Soldatenhaufen wieder auf Vordermann bringen und schlägt einen scharfen Ton an. Bösewicht Vladakov, bekannt als der "zweitgrößte Terrorist der Welt" will an seinem Ruf arbeiten und endgültig zum Oberschurken aufsteigen. Dafür soll die idyllische Karibikinsel kurzerhand in einen nuklearen Waffenstützpunkt umgewandelt werden. McHale lässt sich von seinem alten Lehrer Cobra noch einmal überreden, vom Ruhestand zurückzutreten. Er nimmt den Kampf gegen seinen alten Bekannten Vladakov auf und versucht, mit Hilfe seiner alten Mannschaft den Frieden im Camp wieder herzustellen. Eine wilde und chaotische Auseinandersetzung beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Arnold (Lt. Cmdr. Quinton McHale) Dean Stockwell (Capt. Wallace B. Binghampton) David Alan Grier (Ensign Charles Parker) Debra Messing (Lt. Penelope Carpenter) Ernest Borgnine (Cobra) Tim Curry (Maj. Vladikov) Bruce Campbell (Virgil) Originaltitel: McHale's Navy Regie: Bryan Spicer Drehbuch: Peter Crabbe Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 519 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 249 Min. Auto Mobil

Magazin

VOX 04:45 bis 05:45

Seit 54 Min. Schneefrei

Familienfilm

ProSieben 04:50 bis 06:15

Seit 49 Min.