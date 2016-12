RTL II 21:15 bis 22:15 Dokusoap Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Bei Deutschlands berühmtester Auswandererfamilie, den Reimanns, stehen alle Zeichen auf Umzug: Konny und Manu wagen nach elf Jahren Texas noch einmal einen Neuanfang auf Hawaii. Doch bevor die Koffer gepackt werden können, muss Konny Island erst einmal auf Vordermann gebracht werden. Handwerksmeister Konny gibt alles, um sein Leuchtturmhaus endlich fertig zu stellen. Das wird auch höchste Zeit, denn die ersten Interessenten haben sich schon angemeldet. Werden die Reimanns ihr geliebtes Anwesen so schnell an den Mann bringen können? Im nächsten Schritt müssen Konnys Karateschule und Manus Kinderladen geschlossen werden, damit einem Umzug nach Hawaii nichts mehr im Weg steht. Bei der Schließung kommen der sonst so tapferen Auswanderin dann doch die Tränen, war der Laden doch ihr größter Traum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben