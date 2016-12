Schauspieler: Maeve Dermody (Vera Claythorne) Charles Dance (Judge Lawrence Wargrave) Miranda Richardson (Emily Brent) Toby Stephens (Doctor Edward Armstrong) Aidan Turner (Philip Lombard) Burn Gorman (Detective Sergeant William Blore) Sam Neill (General John MacArthur)

Originaltitel: And Then There Were None Regie: Craig Viveiros, Basi Akpabio, Rebecca Keane Drehbuch: Sarah Phelps Musik: Stuart Earl