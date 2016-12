RTS Un 20:15 bis 21:50 Sonstiges Nadia F 2016 Stereo Untertitel Merken Nadia a élevé, seule, son fils Noé en banlieue parisienne. Elle est fière quand il est accepté en seconde dans le prestigieux lycée Henri IV. Pour favoriser ses études, elle déménage dans Paris et s'endette pour lui offrir ce que les autres ont. Elle découvre le plaisir d'acheter, développant sans le savoir une addiction à la consommation. Alors même que son fils réussit à s'adapter à son nouveau Lycée, elle ne peut plus s'arrêter. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Barbara Schulz (Nadia) Arié Elmaleh (Diego) Thomas Doret (Noé) Sabila Moussadek (Carine) Originaltitel: Nadia Regie: Léa Fazer