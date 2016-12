TF1 01:55 bis 02:45 Krimiserie New York, section criminelle Un témoin en moins USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Danny Lucci a été le seul et unique témoin d'un meurtre, visiblement commandité et perpétré par la mafia. Lors de la fête d'anniversaire de la grand-mère Lucci, une fusillade éclate. Danny est abattu. Les enquêteurs chargés de l'affaire, Robert Goren et Alexandra Eames, sont rapidement persuadés que la famille Damiano, principale suspecte dans l'assassinat auquel Danny avait assisté, et contre laquelle il devait prochainement témoigner à la barre, a organisé le meurtre. Ils se mettent en quête des preuves qui leur permettront de confondre et faire tomber la famille mafieuse qui règne sur New York... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Kathryn Erbe (Det. Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Leo Fitzpatrick (Rickie) Jason Jurman (Danny Lucci) Kevin Cahoon (Paul) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Stephanie Sengupta Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post