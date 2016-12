TF1 13:55 bis 15:55 Sonstiges La boum F 1980 Stereo 16:9 HDTV Merken Vic a 13 ans. Elle entre en 4e. Ses parents, François et Françoise, lui dispensent une affection distraite, entre deux rendez-vous, et c'est auprès de son arrière-grand-mère, Poupette, une alerte nonagénaire, qu'elle trouve un peu d'attention. Vic n'a qu'une envie : aller à la boum où vont se retrouver tous ses copains. Après moult tractations, elle finit par en obtenir l'autorisation. Entre deux slows et un regard langoureux, elle s'amourache de l'ombrageux Mathieu. Son père, de son côté, renoue provisoirement avec une ancienne maîtresse, Vanessa, une volcanique antiquaire qui l'oblige à inventer des histoires à dormir debout pour justifier ses absences... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sophie Marceau (Vic Beretton) Claude Brasseur (François Beretton) Brigitte Fossey (Françoise Beretton) Denise Grey (Poupette) Dominique Lavanant (Vanessa) Bernard Giraudeau (Eric Lehman) Sheila O'Connor (Pénélope Fontanet) Regie: Claude Pinoteau Drehbuch: Claude Pinoteau, Danièle Thompson Musik: Vladimir Cosma