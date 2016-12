TF1 22:40 bis 23:25 Krimiserie Esprits criminels Victimes à vendre USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken La pression est à son comble pour toute l'équipe. La nièce de Kate et sa meilleure amie Markayla ont été kidnappées. Les indices sont peu nombreux et l'enquête s'annonce compliquée. Les agents tombent finalement sur un prédateur, qui opère sur Internet. Mais il s'avère qu'ils se sont fait manipuler puisque la personne en question a usurpé son profil, se faisant passer pour un adolescent. JJ avoue à Reid qu'elle est enceinte du deuxième enfant de Will. Kate deamnde à parler à Hotch. Elle lui annonce qu'elle souhaite prendre une année sabbatique, afin de passer plus de temps auprès de Meg, de son mari Chris et de son enfant à naître..... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Jim Clemente, Janine Sherman Barrois Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12