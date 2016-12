TF1 13:55 bis 16:00 Sonstiges La nouvelle guerre des boutons F 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken En mars 1944, la guerre fait rage dans le monde entier. Dans la campagne française, un autre conflit se déroule, qui voit s'affronter les enfants des villages voisins de Velrans et Longeverne. A l'issue des batailles menées à coups de bâtons, de frondes et de coups de poing, les prisonniers sont soigneusement délestés de leurs boutons et rentrent chez eux dépenaillés et honteux. Lebrac, chef des Longeverne, expérimente avec ses lieutenants divers stratagèmes pour remporter ses batailles. Parallèlement, il tombe sous le charme de Violette, une fillette juive qui se cache dans le village pour éviter la déportation... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Texier (Lebrac) Théophile Baquet (Grand Gibus) Harold Werner (La Crique) Ilona Bachelier (Violette) Laetitia Casta (Simone) Kad Merad (Le père Lebrac) Marie Bunel (La mère Lebrac) Originaltitel: La nouvelle guerre des boutons Regie: Christophe Barratier Drehbuch: Stéphane Keller, Christophe Barratier, Thomas Langmann, Philippe Lopes-Curval, Louis Pergaud Musik: Philippe Rombi