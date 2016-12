TF1 17:25 bis 19:00 Actionfilm Hancock USA 2008 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken La population de Los Angeles est à bout de nerfs. Hancock, le super-héros local, multiplie les dégâts à travers la ville. Dépressif et alcoolique, Hancock est une tête de mule invulnérable dotée d'une force incroyable. Au fil du temps, il est devenu très impopulaire. Un jour, il fait la connaissance de Ray Embrey, un père de famille qui lui propose de s'occuper de ses relations publiques. D'abord sceptique, Hancock finit par accepter. Lorsqu'il rencontre l'épouse et le fils de Ray, il se met à rêver d'un avenir meilleur. Or, de nombreuses plaintes ont été déposées contre le super-héros. Sur les conseils de Ray, Hancock annonce qu'il se constitue prisonnier et qu'il entend payer sa dette à la société... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Smith (John Hancock) Charlize Theron (Mary Embrey) Jason Bateman (Ray Embrey) Eddie Marsan (Red) Jae Head (Aaron Embrey) David Mattey (Man Mountain) Maetrix Fitten (Matrix) Originaltitel: Hancock Regie: Peter Berg Drehbuch: Vy Vincent Ngo, Vince Gilligan Kamera: Tobias Schliessler Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 12