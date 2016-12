TF1 13:55 bis 15:50 Komödie Men in Black USA 1997 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Les "Men in Black" sont des agents du gouvernement qui ont une mission secrète bien délicate à remplir. Leur tâche consiste à surveiller les populations extraterrestres sur la Terre et à en assurer l'intégration. La discrétion de leur comportement permet de maintenir de bonnes relations avec les planètes voisines. L'agent K a déjà une longue carrière de M.I.B. derrière lui. Un jour, un engin s'écrase à proximité d'une ferme. Son occupant prend l'apparence d'un paysan, prénommé Edgar. Au même moment, K parvient à convaincre un policier, Edwards, d'intégrer les forces spéciales, sous le nom de l'agent J. Le duo de choc enquête sur les méfaits de l'alien "Edgar"... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tommy Lee Jones (MiB agent K) Linda Fiorentino (Dr. Laurel Weaver) Rip Torn (MiB chef Zed) Siobhan Fallon (Beatrice) Jon Gries (Van Driver) Carel Struycken (Arquillian) Richard Hamilton (Dee) Originaltitel: Men in Black Regie: Barry Sonnenfeld Drehbuch: Lowell Cunningham, Ed Solomon Kamera: Donald Peterman Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 12