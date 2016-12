TF1 16:30 bis 19:00 Sonstiges Le monde de Narnia, chapitre 2 : le prince Caspian USA, GB 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Lorsque son premier fils naît, Miraz, régent des Telmarins, décide de faire assassiner l'héritier légitime, le jeune prince Caspian. Mais ce dernier parvient à échapper aux tueurs et trouve refuge dans la forêt de Narnia, où il est recueilli par la population. Leur aide ayant été sollicitée, Peter, Susan, Edmund et Lucy retournent dans le pays enchanté pour aider le prince à retrouver son trône. Ils constatent que des siècles se sont écoulés depuis leur dernière visite, qui pour eux remonte à un an seulement. Après un long périple, ils rejoignent Caspian et les Narniens. Pour contrer l'invasion fomentée par Miraz, Peter et Caspian organisent une attaque-surprise de son château... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Barnes (le prince Caspian) Georgie Henley (Lucy Pevensie) Anna Popplewell (Susan Pevensie) William Moseley (Peter Pevensie) Skandar Keynes (Edmund Pevensie) Sergio Castellito (le roi Miraz) Peter Dinklage (Trumpkin) Originaltitel: The Chronicles of Narnia: Prince Caspian Regie: Andrew Adamson Drehbuch: Andrew Adamson, Christopher Markus, Stephen McFeely, CS Lewis Musik: Harry Gregson-Williams