TF1 13:55 bis 16:30 Fantasyfilm Le monde de Narnia, chapitre 1 : le lion, la Sorcière blanche et l'armoire magique USA, GB 2005 D'après le conte de: C.S. Lewis Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, quatre enfants londoniens pénètrent dans une armoire magique qui les propulse dans le monde fabuleux de Narnia. Autrefois paisible, ce pays magique, peuplé de nains et de géants, est aujourd'hui gelé par la maléfique Sorcière blanche. Celle-ci connaît la prophétie annonçant la venue des enfants qui délivreront Narnia de son emprise. Elle fait tout pour les empêcher d'arriver à leurs fins. Munis des armes que le Père Noël leur a données, les quatre héros retrouvent Aslan, un lion majestueux. Aslan, aidé par un centaure, rassemble une armée pour livrer bataille et défaire la terrible Sorcière blanche... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tilda Swinton (Jadis, die weiße Hexe) Georgie Henley (Lucy Pevensie) Skandar Keynes (Edmund Pevensie) William Moseley (Peter Pevensie) Anna Popplewell (Susan Pevensie) James McAvoy (Herr Tumnus) Jim Broadbent (Professor Kirke) Originaltitel: The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe Regie: Andrew Adamson Drehbuch: Ann Peacock, Andrew Adamson, Christopher Markus, Stephen McFeely Kamera: Donald M. McAlpine Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 12