TF1 20:55 bis 00:25 Sonstiges Titanic USA 1997 Stereo 16:9 HDTV

En 1997, l'épave du Titanic est l'objet d'une exploration fiévreuse, menée par des scientifiques à la recherche d'un diamant bleu disparu. Interpellée par un reportage à la télévision, l'une des rescapées du naufrage, âgée de cent deux ans, Rose DeWitt, se rend sur place et évoque ses souvenirs. En 1912, fiancée à un industriel imbu de sa personne, Rose croise sur le bateau un artiste sans le sou, Jack, qui a gagné au jeu le droit de participer au voyage inaugural de l'énorme paquebot. Peu enthousiasmée par son futur mariage, la jeune femme projette de mettre fin à ses jours. Sur le point de se jeter à l'eau, elle est sauvée in extremis par Jack. C'est le début d'une grande passion...

Schauspieler: Leonardo DiCaprio (Jack Dawson) Billy Zane (Cal Hockley) Bill Paxton (Brock Lovett) Gloria Stuart (Old Rose) David Warner (Spicer Lovejoy) Jonathan Hyde (Bruce Ismay) Lewis Abernathy (Lewis Bodine) Originaltitel: Titanic Regie: James Cameron Drehbuch: James Cameron Kamera: Russell Carpenter Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12