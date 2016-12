TF1 16:25 bis 18:00 Sonstiges Une mélodie de Noël USA 2015 Stereo 16:9 Merken Kristin, jeune styliste divorcée, a décidé de changer de vie. Elle ferme sa petite boutique de vêtements de Manhattan et, accompagnée de sa petite fille Emily, part s'installer dans l'ancienne maison de ses parents, dans l'Ohio. Tandis qu'elle tente de trouver ses marques dans la petite bourgade, Kristin retrouve sa rivale de toujours, Melissa, présidente de l'association de parents d'élèves et de professeurs. Melissa met tout en oeuvre pour faire sentir à Kristin qu'elle dérange les autres habitants. Heureusement, Kristin et sa fille peuvent compter sur le soutien de Danny, un professeur de musique, et de Sarah, la tante de Kristin, propriétaire d'un café... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Lacey Chabert (Kristin Parson) Brennan Elliott (Danny Collier) Kathy Najimy (tante Sarah) Kevin Chamberlin (Thomas) Fina Strazza (Emily) Mariah Carey (Melissa McKean-Atkinson) Maya Farhat (Hayley) Originaltitel: A Christmas Melody Regie: Mariah Carey Drehbuch: Jennifer Notas Shapiro Musik: Laura Karpman