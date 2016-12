TF1 13:30 bis 14:50 Sonstiges Dans les coulisses de Miss France F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Derrière l'élection de Miss France, se cachent de multiples artisans du spectacle, chorégraphe, styliste, réalisateur, membres du jury. Trente jeunes femmes s'affrontent le samedi 17 septembre 2016 à l'Arena de Montpellier pour décrocher la couronne tant convoitée de Miss France et succéder ainsi, en 2017, à Iris Mittenaere. Ce document s'immisce dans les coulisses de la compétition, et dévoile l'envers du décor ainsi que la véritable image des Miss, toutes élues ambassadrice de la beauté et du charme dans leur région. Pour se préparer à la cérémonie, les trente jeunes femmes ont vécu un coaching intensif, que les caméras ont filmé pas à pas. Elles ont quitté leur famille, leur province natale, pour se lancer dans la compétition, et toutes entendent bien aller au bout de leurs rêves. Dans ce document, elles dévoilent et partagent leurs espoirs, leurs attentes, leurs joies, mais aussi leurs doutes, tandis que se dévoile la performance artistique, technique et humaine de cette élection. In Google-Kalender eintragen Regie: Stéphane Cascino