TF1 20:55 bis 00:15 Sonstiges Election de Miss France 2017 Stereo Live 16:9 HDTV Merken En direct de l'Arena de Montpellier, Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier présentent l'élection de Miss France 2017, une cérémonie placée cette année sous le thème de "L'Incroyable Noël des Miss". Les trente Miss vont s'affronter avec glamour pour succéder à Iris Mittenaere, défilant en robe de mariée ou en maillot de bain afin de séduire le public, les téléspectateurs mais aussi le jury, présidé par Arielle Dombasle et composé d'Ingrid Chauvin, Michèle Bernier, Malika Ménard, Amir, Christophe Barratier et Tony Yoka. Les trente prétendantes au titre vont également révéler leur personnalité en répondant à quelques questions, et notamment une question des téléspectateurs (via le site de Miss France, le site MYTF1 ou grâce au /AskMissFrance). Rappelons que le public départagera seul les cinq finalistes. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jean-Pierre Foucault, Sylvie Tellier Gäste: Gäste: Arielle Dombasle, Ingrid Chauvin, Michèle Bernier, Malika Ménard, Amir, Christophe Barratier, Tony Yoka

Jetzt im TV Darts Live

Sport

Sport1 20:00 bis 00:00

Seit 225 Min. Das Supertalent

Show

RTL 20:15 bis 00:00

Seit 210 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 165 Min. Orcs

Actionfilm

Tele 5 22:01 bis 23:48

Seit 104 Min.