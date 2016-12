TF1 13:30 bis 14:50 Sonstiges Reportages découverte Mozambique, le nouvel Eldorado F Stereo 16:9 HDTV Merken Durant plusieurs semaines, les équipes ont suivi le quotidien de quelques pionniers français du Mozambique. Jean-Baptiste y a réalisé son rêve, devenir guide touristique sur l'océan Indien. Sarah, elle, a lancé sa première collection de vêtements "made in Mozambique". J.B., 26 ans, il est le gardien de la réserve naturelle de Gilé, où il veille sur la population des derniers éléphants. Enfin, Sabrina et Denis sont propriétaires d'un lodge et club de plongée. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anne-Claire Coudray Originaltitel: Reportages découverte