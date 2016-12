TF1 22:40 bis 23:30 Sonstiges Person of Interest Mission capitale USA 2016 Stereo 16:9 Merken Root a été inhumée. Reese et Fusco se recueillent, regrettant de ne pas pouvoir lui offrir de sépulture officielle. Parallèlement, la Machine livre le numéro du Président des Etats-Unis. Il semblerait que le chef d'Etat soit menacé par un groupe terroriste. Ses ennemis envisageraient de l'assassiner pour mettre un terme à un projet de surveillance massive... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Samantha Shaw) Jimmi Simpson (Logan Pierce) Annie Ilonzeh (Harper Rose) Originaltitel: Person of Interest Regie: Tim Matheson Drehbuch: Jacey Heldrich, Joshua Clinton Brown Musik: Ramin Djawadi