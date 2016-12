France 3 09:18 bis 10:50 Sonstiges Tempête de boulettes géantes USA 2009 Stereo 16:9 Merken Plus personne ne croit en Flint Lockwood. Cet esprit génial mais immature n'est jamais parvenu à présenter une seule invention qui fonctionne. Son traducteur de pensées pour singe a fait un flop, ses chaussures à pulvériser sous les pieds n'ont causé que des catastrophes. Flint n'a cependant pas renoncé à faire le bonheur de l'humanité. Sa prochaine invention devrait le permettre, car les plans de sa machine à transformer l'eau en nourriture sont prêts. Lorsqu'il se met à pleuvoir des cheeseburgers, tout le monde est forcé d'admettre que son invention est au point. C'est alors que la présentatrice vedette de la météo arrive en ville pour commenter cet étrange phénomène climatique... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Cloudy With a Chance of Meatballs Regie: Christopher Miller, Phil Lord Drehbuch: Phil Lord, Christopher Miller, Judi Barrett, Rob Greenberg Musik: Mark Mothersbaugh