France 3 22:30 bis 00:05 Sonstiges La boule noire F 2015 Stereo 16:9 En 1979, dans une petite ville française, Vincent Ferreira, gérant du grand supermarché de la région, se voit refuser la qualité de membre du Sporting Club où se retrouvent tous les notables de la ville. Il a tant travaillé, s'est tellement dévoué à la ville, qu'il ne comprend pas d'être rejeté, humilié. Est-ce parce qu'un directeur de supermarché n'a pas sa place parmi des médecins et avocats - Est-ce parce qu'il est le fils d'une femme de ménage arrivée du Portugal vingt ans plus tôt - Est-ce à cause de cette mère devenue alcoolique dont tout le monde pourtant ignore l'existence, et qui vit à 200 kilomètres de là - Une voix, une seule, est contre lui... Schauspieler: Antoine Duléry (Guy Carnot) Bernard Campan (Vincent Ferreira) Virginie Lemoine (Nora Ferreira) Tom Hudson (Julien Ferreira) Louise Herrero (Florence Fereira) Linda De Suza (Luisa Fereira) Originaltitel: La boule noire Regie: Denis Malleval Drehbuch: Jacques Santamaria, d'après Georges Simenon Musik: Jean Musy