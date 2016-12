France 3 13:50 bis 16:10 Sonstiges Rio Bravo USA 1959 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken John T. Chance est le shérif de Rio Bravo, petite ville frontière sous l'emprise d'un gros éleveur de bétail sans scrupule et de son frère psychopathe : les Burdette. Il a d'autant plus de difficultés à maintenir l'ordre sur son territoire du fait de ses deux adjoints, dont l'un, Dude, est alcoolique, et l'autre, Stumpy, un vieillard boiteux. Joe, le turbulent cadet de la famille Burdette, humilie Dude en l'obligeant à récupérer une pièce de monnaie jetée dans un crachoir. Une bagarre s'ensuit, au cours de laquelle Joe et ses hommes frappent Dude. John parvient à jeter Joe en prison. Devant le danger, Dude retrouve quelque dignité et tout son courage... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (John T. Chance) Dean Martin (Dude) Angie Dickinson (Feathers) Walter Brennan (Stumpy) Ricky Nelson (Colorado Ryan) Ward Bond (Pat Wheeler) John Russell (Nathan Burdette) Originaltitel: Rio Bravo Regie: Howard Hawks Drehbuch: Jules Furthman, Leigh Brackett, B.H. McCampbell Kamera: Russell Harlan Musik: Dimitri Tiomkin