France 3 01:40 bis 03:10 Sonstiges Un amour de tortue GB 2014 Stereo 16:9 Merken Monsieur Hoppy, un vieux célibataire, tombe amoureux de sa voisine, madame Silver. Or celle-ci ne vit que pour sa petite tortue Alfred, qu'elle désire voir grandir. Hoppy suggère alors une formule magique censée faire grandir l'animal. Il remplace en réalité chaque jour la tortue par une autre plus grande... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Corden (Narrator) Salo Gardner (Mr Mavrokoukoudopolous) Dustin Hoffman (Mr Hoppy) Richard Cordery (Mr Pringle) Judi Dench (Mrs Silver) Polly Kemp (Woman on Bus) Emily Ralph (Little Girl) Originaltitel: Roald Dahl's Esio Trot Regie: Dearbhla Walsh Drehbuch: Richard Curtis, Paul Mayhew-Archer

