France 3 13:55 bis 15:40 Abenteuerfilm Le bossu F, I 1959 Nach dem Roman von Paul Féval Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1701. Le duc Philippe de Nevers a épousé secrètement Isabelle de Caylus, dont il vient d'avoir une petite fille, Aurore. Philippe de Gonzague, son cousin, convoite sa fortune. Il lui tend un traquenard dans les fossés du château de Caylus et le tue par traîtrise. Le chevalier Henri de Lagardère, venu au secours de Philippe, sauve le bébé et s'enfuit. Seize ans plus tard, à Paris, sous la Régence, le prince de Gonzague tente de prouver la mort de l'héritière de Nevers afin de s'approprier ses biens. Tandis que la spéculation déclenchée par la politique financière de Law bat son plein rue Quincampoix, un étrange bossu s'immisce dans l'intimité du prince de Gonzague, en prétendant que sa bosse porte bonheur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Marais (Henri de Lagardère) Bourvil (Passepoil) Sabine Sesselmann (Aurore de Nevers / Isabelle de Caylus) Jean le Poulain (Peyrolles) Hubert Noël (Philippe de Nevers) Paulette Dubost (Dame Marthe) Edmond Beauchamp (Don Miguel) Originaltitel: Le bossu Regie: André Hunebelle Drehbuch: Pierre Foucaud, Paul Féval, Jean Halain, André Hunebelle Musik: Jean Marion Altersempfehlung: ab 12