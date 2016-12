France 3 22:25 bis 23:55 Sonstiges Les enquêtes de Vera Le fils prodigue GB 2013 Stereo 16:9 Merken Un homme est mortellement poignardé à la sortie d'un bar. La victime ne dispose d'aucun papier d'identité. Vera et Joe retrouvent néanmoins sa voiture grâce à sa clef électronique. C'est dans le coffre qu'ils découvrent une enveloppe de six mille livres sterlings ainsi que des portables prépayés dont l'un contient un unique numéro de téléphone. La ligne est au nom d'une certaine Agnès Lennox. Rapidement retrouvée, elle indique à Vera l'adresse de l'appartement où les deux amants se retrouvaient. Quelle n'est pas la surprise de Vera lorsqu'elle découvre sur place le badge de John Francis Warnock, un collègue inspecteur de police... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brenda Blethyn (Vera Stanhope) Jeany Spark (Agnes Lennox) David Leon (Joe Ashworth) Clare Calbraith (Shep) Liam Cunningham (Sam Harper) Jill Halfpenny (Maggie Warnock) Tom Hutch (John Warren) Originaltitel: Vera Regie: Thaddeus O'Sullivan Drehbuch: Marston Bloom, Ann Cleeves Musik: Ben Bartlett

