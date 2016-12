France 3 11:40 bis 11:50 Sonstiges Expression directe Coordination rurale Stereo Untertitel 16:9 Merken «Expression Directe» est une émission permettant la diffusion des messages de différentes corporations: organisations syndicales, partis politiques, mais aussi mouvements d'entrepreneurs. Créée en 1975, elle est, à l'origine, basée sur le souhait du président Giscard d'Estaing d'établir un dialogue avec les citoyens français, invités à s'exprimer sans détour, à l'époque sur un plateau de télévision publique. Elle se présente aujourd'hui sous forme de spots audios ou vidéos de 2 à 5 minutes et donne la parole à ces groupements d'idées, leur offrant des fenêtres de visibilité équitables et une occasion de pouvoir communiquer librement sur les chaînes et radios publiques françaises. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie