France 3 22:25 bis 23:55 Sonstiges Crime en Aveyron F 2014 Stereo 16:9 Merken Un homme est assassiné à Laguiole, en Aveyron, pays de l'Aubrac. Elisabeth Richard, substitut du procureur de Rodez, est chargée de l'affaire. Aussitôt, elle se rend compte qu'elle va devoir composer avec l'hostilité du capitaine de gendarmerie local, qui a bâti toute sa carrière sur son travail de terrain. Le vieux briscard n'est pas enthousiaste à l'idée d'être subordonné à une jeune femme intelligente et cultivée. Mais le métier finit par l'emporter. Dans cette affaire, Elisabeth devra démêler les imbroglios d'antagonismes ancestraux et percer de lourds secrets des familles. A la clé, l'identité du véritable coupable... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florence Pernel (Elisabeth Richard) Vincent Winterhalter (Capitaine Paul Jansac) Hélène Seuzaret (Caroline Olié) François Feroleto (Franck Cujas) Jean-Pierre Bouvier (Etienne Olié) Yves Collignon (Michel Cujas) Michel Voïta (François Hascouet) Originaltitel: Crime en Aveyron Regie: Claude-Michel Rome Drehbuch: Éric Heuman, Jean Falculete Musik: Frédéric Porte

