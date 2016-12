Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Alphateam Alte Freunde D 1996 Merken Die Brüder Benny und Mirko haben beim Spielen eine Explosion verursacht, bei der Mirko schwer verletzt wird. In Wahrheit ist jedoch nur Benny der leibliche Sohn der Familie Grundt. Mirko ist adoptiert und das ungeliebte Pflegekind von Herrn Grundt. Dieser verdächtigt ihn an dem Unglück schuld zu sein. Unterdessen soll Prof. Karmann - Dr. Schirmers Studienkollege - Dr. Carstens operiert werden. Dabei entdeckt er, dass Dr. Karmann morphiumsüchtig ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oliver Hermann (Dr. Carstens) Heribert Czerniak (Herr Grundt) Franz Hanfstingl (Dr. Schirmer) Herbert Fux (Professor Klaus Karmann) Edi Samland (Frau Grundt) Simon Voß (Benny) Hinnerk Smolka (Mirko) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: John Delbridge Drehbuch: Monika Muschler, Ernst Kleemann