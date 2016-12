Anixe HD 21:45 bis 22:45 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Der Preis der Liebe D 2000 Merken Für die Liebe des Fallschirmspringers Frankie würde Tinka alles tun! Mit einem Sprung vom Hochhausdach will sie ihrem Schwarm imponieren, doch die Basejumperin zieht zu spät die Leine und wird schwer verletzt. Ihre Nieren sind so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass Tinka lebenslang an einer Maschine hängen wird - es sei denn, jemand spendet ihr ein neues Organ. Während sich Frankie von ihr zurückzieht, grübelt ihr bester Freund Moritz, wie er seiner heimlichen Liebe helfen kann Als Dank für seine jahrelange freundliche Betreuung kümmert sich die alte Isabell Rettich rührend um ihren Briefträger Gustav, der sich die Arme gebrochen hat. Zweimal die Woche schreibt Isabell an ihren geliebten, aber leider verheirateten Robert und Gustav nimmt immer brav die Post mit zum Briefkasten. Robert beantwortet zwar regelmäßig ihre Briefe, besucht hat er Isabell aber noch nie. Als Isabell gegenüber Gustav äußert, dass sie in Zukunft ihre Post allein einwerfen wird, bahnt sich Ärger an In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Hentschel (Schwester Stefanny) Mareike Fell (Tinka) Jan Henrik Stahlberg (Frankie) Max von Thun (Moritz) Peter Prager (Gustav Fröhlich) Jenny Gröllmann (Isabell Rettich) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Nicole Walter-Lingen Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer