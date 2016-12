Anixe HD 20:15 bis 21:15 Krimiserie SK Kölsch Wachschutz D 2002 Merken Bei dem Versuch, einen Einbrecher in der Villa seines Chefs Roland Koch zu stellen, wird der Wachmann Peter Missfeld erschossen. Der Täter hat, wie Monika Koch sofort feststellt, ein teures Diamantarmband mitgehen lassen. Als die SK Kölsch ermittelt, dass die Kochs in Geldschwierigkeiten stecken, vermuten sie einen geplanten Versicherungsbetrug. Jupp schleust sich in Kochs Wachschutz-Firma ein. Schnell findet er heraus, dass der Chef zusammen mit seinem Komplizen Schlüter regelmäßig in den Villen auf Raubzug geht. Bleibt noch die Klärung von Missfelds Tod, denn der geht eindeutig nicht auf das Konto der Diebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tatjana Clasing (Pathologin) Artemis Chalkides (Maria Witte) Christian Goebel (Klaus Taube) Christoph Hagen Dittmann (Hagen Dietrich) Jessica Kosmalla (Monika Koch) Stephan Schreck (Hanno Witte) Frank Leo Schröder (Schlüter) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Michael Schneider Drehbuch: Hans G. Müller-Welters, T. U. Hemjeoltmanns, Volkmar Nebe, Frank Hemjeoltmanns Kamera: Jörg Lawerentz Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 16