Anixe HD 15:00 bis 16:00 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Fehlgeleitet D 2001 Merken Was anfänglich wie ein harmloser Stromausfall in einem Stadtteil erscheint, erweist sich bald als raffinierter Coup des Finanzjongleurs Semmler: Mit Hilfe von jungen Computer-Hackern hat er sich Zugang zum Zentralrechner einer Bank verschafft und im Schatten des Stromausfalls mehrere hundert Millionen auf Konten in der Südsee transferiert. Um die Spuren zu verwischen, plant er den Absturz einer Frachtmaschine auf das Gebäude der Bank. Die HeliCops haben nur wenig Zeit, die verworrenen Hintergründe zu ermitteln und eine Katastrophe zu verhindern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Robert Becker) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Brigitte Karner (Dr. Claudia Jokostra) Dietrich Hollinderbäumer (Dr. Koch) Christoph Grunert (Thorwald) Nikolaus Neureiter (Martin Semmler) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Norbert Skrovanek Drehbuch: Felix Benesch Kamera: Jair Ganor Musik: Chris Weller