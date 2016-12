France 2 22:35 bis 00:05 Sonstiges Les petits meurtres d'Agatha Christie Am Stram Gram F 2009 16:9 HDTV Merken Une dame âgée, bienfaitrice de l'humanité, qui a créé plusieurs orphelinats et adopté jadis cinq enfants, est retrouvée morte, assassinée. C'est la consternation générale, aussi bien dans son entourage que dans la ville où elle habitait. Le commissaire Larosière et l'inspecteur Lampion sont chargés de cette enquête. Ils interrogent les proches de la défunte, tout particulièrement ses domestiques et ses cinq enfants, tous présents au moment du drame. Il semble que la victime n'avait pas que des amis, malgré les bonnes actions dont elle pouvait être fière. Au-delà du vernis, c'est toute l'image d'une personne respectable qui craque... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antoine Duléry (Larosière) Marius Colucci (Lampion) Hélène Vincent (Kristin) Robinson Stévenin (Jean) Pascal Elso (Léopold Vallabrègues) Hélène de Saint Père (Marthe) Charley Fouquet (Marie) Originaltitel: Les petits meurtres d'Agatha Christie Regie: Stéphane Kappes Drehbuch: Sylvie Simon Kamera: Willy Stassen Musik: Stéphane Moucha