France 2 09:50 bis 10:48 Sonstiges Fais pas ci, fais pas ça Emmerdements durables F 2011 16:9 Les familles Lepic et Bouley se retrouvent, malgré elles, entraînées dans un concours d'éco-gestes organisé par le collège. Ainsi, la famille la plus respectueuse de l'environnement sera sacrée gagnante. Les Lepic sont persuadés d'avoir une longueur d'avance sur leurs concurrents, mais Denis Bouley n'a pas dit son dernier mot. Les deux tribus se lancent dans la surenchère pour tenter de minimiser leur impact environnemental, et tous les moyens semblent bons pour parvenir à ses fins et remporter le fameux concours... Schauspieler: Isabelle Gélinas (Valérie Bouley) Bruno Salomone (Denis Bouley) Valérie Bonneton (Fabienne Lepic) Guillaume De Tonquedec (Renaud Lepic) Yanis Lespert (Christophe Lepic) Tiphaine Haas (Soline Lepic) Cannelle Carré-Casseigne (Charlotte Lepic) Originaltitel: Fais pas ci, fais pas ça Regie: Gabriel Laferrière Drehbuch: Hélène Le Gall, Chloé Marçais, Thierry Bizot, Anne Giafferi Musik: Philippe Kelly