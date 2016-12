France 2 05:05 bis 05:55 Sonstiges La source F 2012 16:9 Merken Armel a enlevé Marie. Il est placé en garde-à-vue, mais aussitôt relâché sur ordre du gouvernement. Kalder est renvoyé et Claire démissionne. Marie est choquée de les voir renoncer si vite. Elle veut continuer, pour son frère, sorti du coma, et pour faire éclater la vérité. Elle se rend à l'université et fait suivre un dossier compromettant destiné à ses camarades étudiants qui le diffusent sur Internet. L'affaire est ainsi rendue publique... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christophe Lambert (John Lacanal) Flore Bonaventura (Marie Voisin) Clotilde Courau (Claire Perrini) Maruschka Detmers (Esther Lacanal) Edouard Montoute (François Kalder) Gérald Laroche (Armel Dubois) Pascal Demolon (Daniel Bazin) Regie: Xavier Durringer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 278 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 38 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 38 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 38 Min.