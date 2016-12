France 2 01:05 bis 02:25 Sonstiges Les clefs de l'orchestre de Jean-François Zygel "Casse-Noisette" de Tchaïkovski 16:9 Merken Au Théâtre du Châtelet, Jean-François Zygel et l'orchestre philharmonique de Radio France revisitent et décortiquent l'oeuvre la plus populaire du compositeur russe Tchaïkovski, "Casse-Noisette". Ecrite en 1892, cette musique, qui accompagne un ballet, est truffée d'effets évocateurs du monde imaginaire de ses personnages, une petite fille et un bonhomme qui se transforme en prince. Le compositeur a introduit dans son oeuvre une trompette, une batterie d'enfant, une crécelle ou encore le célesta, un instrument qu'il venait de découvrir à Paris. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jean-François Zygel