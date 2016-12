France 2 20:55 bis 23:15 Sonstiges Prodiges Les auditions 16:9 Merken "Prodiges", concours de talents ouvert aux jeunes virtuoses du classique, revient pour une troisième saison. Autour de Marianne James, maîtresse de cérémonie haute en couleurs, la soprano Elisabeth Vidal, le violoncelliste Gautier Capuçon et Patrick Dupond, danseur étoile, forment le jury qui doit départager les quinze jeunes talents, âgés de moins de seize ans, qui se présentent pour cette première soirée consacrée aux auditions, portés par les airs les plus connus du répertoire. Les trois meilleurs dans chaque spécialité, à savoir Chant, Danse et Instrument, accéderont à la finale sur la scène du théâtre Le Quai à Angers. In Google-Kalender eintragen Moderation: Marianne James Gäste: Gäste: Elisabeth Vidal, Gautier Capuçon, Patrick Dupond