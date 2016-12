France 2 22:45 bis 23:10 Sonstiges Parents mode d'emploi : le prime La rentrée des classes F 2015 16:9 Merken Les trois premières semaines de la rentrée sont sportives chez les Martinet. Alors que chacun doit reprendre un rythme effréné, les grands-parents vivent une crise existentielle et s'invitent à la maison. C'est un mois de septembre sous haute tension pour toute la famille, d'autant plus que l'anniversaire d'Isa se rapproche dangereusement. Et cette année, elle doit passer un cap particulièrement difficile à vivre pour elle. Lassée de toujours prendre en charge le quotidien de la famille, elle a par ailleurs décidé de déléguer toute l'organisation à Gaby, qui prend la tâche avec un peu trop de décontraction... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnaud Ducret (Gaby) Alix Poisson (Isa) Orfeo Campanella (Paul) Lucie Fagedet (Laetitia) Eliott Tiberghien (Jules Martinet) Lise Lamétrie (Monique) Arielle Séménoff (la mère d'Isa) Gäste: Gäste: Michel Drucker, Alain Doutey Regie: Marie-Hélène Copti