France 2 13:55 bis 15:25 Sonstiges Le grand show : hommage à Michel Delpech 16:9 HDTV Merken Sur Twitter via /LGS. Disparu le samedi 2 janvier dernier peu avant son 70e anniversaire, au terme d'une longue maladie qu'il avait rendue publique, Michel Delpech a laissé son empreinte dans l'histoire de la chanson française tout au long d'une carrière ponctuée par les succès. Entouré d'une pléiade d'artistes, l'animateur Michel Drucker lui rend hommage au cours de cette soirée exceptionnelle, marquée par l'émotion. Les chanteurs d'aujourd'hui reprennent, selon ses propres voeux, quelques-uns de ses plus grands tubes, comme "Le Loir-et-Cher", "Les Divorcés", "Pour un flirt", "Quand j'étais chanteur" ou encore "Chez Laurette". In Google-Kalender eintragen Moderation: Michel Drucker Gäste: Gäste: Marc Lavoine, Pascal Obispo