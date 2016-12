France 2 23:40 bis 00:50 Sonstiges Salon romantique à Venise 2016 16:9 Merken Au programme : "Les Contes d'Hoffmann", "Belle nuit, ô nuit d'amour", de Jacques Offenbach ; "Roméo et Juliette", air de Juliette "Je veux vivre dans ce rêve" de Charles Gounod ; "Carmen", "Près des remparts de Séville", de Georges Bizet ; "Lakmé", "Duo des fleurs", "Sous le dôme épais", de Léo Delibes ; "La Saint-Valentin", "Le Flirt !", de Frédéric Toulmouche ; "Barcarolle" en sol mineur, de Charles-Valentin Alkan ; "Le Petit Poucet", "L'amour, qu'est-ce donc que l'amour ?", de Laurent de Rillé ; "Samson et Dalila", "Mon coeur s'ouvre à ta voix", de Camille Saint-Saëns. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: David Violi, Jodie Devos, Anaïk Morel