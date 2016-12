France 2 22:50 bis 00:18 Sonstiges Un jour, un destin André Bourvil, la rage de vaincre F 16:9 HDTV Merken Sur Twitter via /1j1d. Connu pour ses éclats de rire et son expressivité, Bourvil a été l'un des acteurs comiques les plus appréciés de son époque. Ses rencontres à l'écran avec Jean Gabin, Fernandel ou encore Louis de Funès ont fait les beaux jours du cinéma français. Quelle histoire se cache derrière ce personnage de gentil clown - Le parcours d'André Raimbourg dit Bourvil est atypique : fils de paysans normands, il a eu l'idée folle d'entamer une carrière de chanteur, avant de devenir l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français. Laurent Delahousse dévoile au public la face cachée de celui qui, pudique à l'extrême, a tenté de protéger toute sa vie ses sentiments, son intimité et le secret de sa maladie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Delahousse Originaltitel: Un jour, un destin