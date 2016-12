France 2 17:20 bis 18:50 Sonstiges Madagascar USA 2005 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Au zoo de Manhattan. Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe, et Gloria l'hippopotame sont inséparables. Ils sont également satisfaits de la vie qu'ils mènent et même très attachés à leur confort. Seul Marty rêve de grands espaces et souhaite découvrir la vie sauvage. Ses amis les pingouins, qui estiment eux aussi qu'il n'est pas naturel de vivre dans un zoo, lui proposent leur aide. Un soir, Marty s'évade et prend la direction de la gare de Grand Central. Ses amis, craignant qu'il ne lui arrive malheur, se lancent à sa poursuite. Rattrapés par les forces de l'ordre, ils se retrouvent tous sur un cargo en partance pour Madagascar... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: José Garcia (Voix d'Alex) Anthony Kavanagh (Voix de Marty) Jean-Paul Rouve (Voix de Melman) Marina Foïs (Voix de Gloria) Maurice (Voix de Julien) Andy Richter (Voix de Cédric, l'entraineur) Originaltitel: Madagascar Regie: Eric Darnell, Tom McGrath Drehbuch: Mark Burton, Billy Frolick, Eric Darnell, Tom McGrath Musik: Hans Zimmer