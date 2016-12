ZDF 03:35 bis 04:20 Dokumentation Die Kölner Silvesternacht - Was geschah und was folgte D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Silvesternacht von Köln wurde zur Zäsur in der Flüchtlingsdebatte. Was ist geschehen, wer ist verantwortlich und was folgt? Die Dokumentation ist eine Chronologie der Nacht. Sie erzählt die Geschichte von Opfern und Tatverdächtigen, Ermittlern und Richtern und fragt: Wie hat diese Nacht die Gesellschaft verändert? Wie haben Justiz, Medien und Politik reagiert? Die ZDF-Reporter haben sich auf die Suche nach den Zeugen der Nacht gemacht. Sie haben Vernehmungsprotokolle und Polizeiberichte ausgewertet und analysieren, was in dieser Nacht schief gelaufen ist und wer die Verantwortung dafür trägt. Die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht belasten bis heute Opfer und Justiz. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Kölner Silvesternacht - Was geschah und was folgte

