ZDFinfo 11:35 bis 12:20 Dokumentation Überführt - Der Bandenboss Hadida mit Joe Bausch D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Raub, Schlägereien, schwere Körperverletzung - die Liste der Straftaten von Ibrahim Al-Khalil, genannt "Hadida", ist lang. Joe Bausch will wissen, wie er auf die schiefe Bahn geriet. Angefangen hat alles mit kleinen Diebstählen an der Schule. Schnell lernt der Junge: Alles, was er sich nicht leisten kann, nimmt er sich. Wenn jemand über ihn lacht, schlägt er zu. So verschafft er sich schnell Respekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Joe Bausch Originaltitel: Überführt

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 255 Min. Der Nussknacker

Ballett

3sat 11:15 bis 13:00

Seit 58 Min. SpongeBob Schwammkopf

Trickserie

Nick 11:45 bis 12:15

Seit 28 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 12:30

Seit 28 Min.