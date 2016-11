Phoenix 20:15 bis 22:00 Sonstiges TV-Duell vor der Stichwahl in Österreich D 2016 Merken Es wäre das erste Mal, dass in Westeuropa ein Rechtspopulist an die Spitze eines Staates gewählt wird: Am Donnerstag treten die beiden österreichischen Präsidentschaftsanwärter Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer ein letztes Mal vor der Stichwahl zum TV-Duell an. Nach jüngsten Prognosen wird es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem rechtspopulistischen FPÖ-Politiker Hofer und dem Ex-Grünen-Chef Van der Bellen. phoenix zeigt das Duell als einziger deutscher Sender in voller Länge live zur Primetime. Ab 22.00 Uhr dreht sich auch in der phoenix-Runde alles um die Wahl im Nachbarland: Moderatorin Anke Plättner diskutiert mit ihren Gästen das Thema "Entscheidung in Wien - Rückt Europa nach rechts". Bei der ersten Stichwahl am 22. Mai hatte der Grünen-Kandidat mit hauchdünnem Vorsprung vor Hofer gewonnen. Die Wahl wurde jedoch vom Verfassungsgericht nach einer FPÖ-Beschwerde wegen Mängeln bei der Auszählung der Briefwahlstimmen annulliert. Am Sonntag wird die Wahl wiederholt: Die Wahllokale schließen um 17 Uhr. Ab 16.45 Uhr berichtet phoenix in einer Sondersendung über die Präsidentschaftswahl. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ingrid Thurnher Originaltitel: TV-Duell vor der Stichwahl in Österreich

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:00 bis 08:30

Seit 214 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 64 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 64 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 64 Min.