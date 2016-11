Phoenix 09:15 bis 09:45 Dokumentation Fidel Castro Tod eines Revolutionärs D 2016 Live TV Merken Fidel Castro hat nicht nur in Kuba, sondern weltweit Generationen bewegt. Mit dem Sturz des Diktators Batista 1959 war der Mythos Fidel geboren. Weltspiegel Extra blickt in einem Nachruf auf das Leben des "Comandante" zurück. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Fidel Castro

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 242 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 98 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:15

Seit 62 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 42 Min.