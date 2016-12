Hessen 14:25 bis 15:15 Serien Julia - eine ungewöhnliche Frau Geständnisse A, D 2000 2016-12-18 03:10 Untertitel Live TV Merken Gustl Spreitzer, ehemaliger Polier aus Reidingers Baufirma, betreibt ein Bordell auf dem Land und handelt dafür mit Mädchen aus Osteuropa. Drei minderjährige Mädchen werden unter falschen Voraussetzungen in das Bordell gelockt; Jelena, eine davon, kann fliehen, während die anderen dort festgehalten werden. Sie versteckt sich im Lenbacherhof, wo sich Wolfgang ihrer annimmt und von Julia dabei entdeckt wird. Diese veranlasst sofort eine Razzia im Bordell und kann die beiden anderen Mädchen noch rechtzeitig befreien. Währenddessen wird die Situation von Heidi Mähr immer schwieriger. Bürgermeister Reidinger macht ihr überraschend einen Heiratsantrag. Ihre Schwiegermutter fühlt sich daraufhin berufen, die Ehe ihres Sohnes Max zu retten, und fährt nach Wien, um ihn aufzurütteln. Ihre Initiative bewirkt jedoch nur, dass Max wütend auf dem Hof erscheint und Heidi eine dramatische Szene macht. Auch für Elke Torberg und ihre Tochter Maria-Anna hat sich die Lage zugespitzt. Elke muss wegen ihrer wiederholten Diebstähle und unbezahlter Rechnungen über Nacht ins Gefängnis, weshalb Arthur das Baby mit in seine Wiener Wohnung nimmt. Julia hat unterdessen bemerkt, dass Arthur und sie ihren Hochzeitstag vergessen haben, und will ihn in seiner Wohnung mit einem feinen Essen überraschen. Die Überraschung ist aber ganz auf ihrer Seite, als er dort mit Maria-Anna auftaucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Monika Finotti (Heidi Mähr) August Schmölzer (Max Mähr) Originaltitel: Julia - Eine ungewöhnliche Frau Regie: Walter Bannert Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Hanus Polak Musik: Mischa Krausz