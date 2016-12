Sky Sport Austria 00:45 bis 03:00 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL EC Liwest Black Wings Linz - Dornbirner EC, 25. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Nach einem kurzen Intermezzo an der Tabellenspitze muss sich Linz mit Rang drei begnügen. Beim HCB Südtirol sahen die Black Wings nach 4:1-Führung lange wie der sichere Sieger aus, doch die Italiener warfen alles nach vorne und drehten das Match zum 5:4. Nicht nur im Ergebnis wurde Linz ein blaues Auge verpasst. Die Stahlstädter kehrten auch mit einigen verletzten Spielern zurück. Insgesamt vier Mann mussten sich nach der Partie in Bozen einer genaueren Untersuchung unterziehen. Philipp Lukas, Jonathan D'Aversa und Ryan Potulny dürften für das Heimspiel gegen Dornbirn wieder einsatzbereit sein. Das gilt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht für Brian Lebler. Der Stürmer laboriert an einer Fußverl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie